Новый питомник под Екатеринбургом и меры по гуманизации обращения с бродячими животными

19:29 | 15.03.2018

Департамент информполитики губернатора региона сообщает, что уже подана заявка на выделение дополнительной территории вблизи Екатеринбурга под строительство нового, современного питомника.



В рамках своего посещения Екатеринбурга заместитель министра спорта РФ Павел Новиков ознакомился с работой пункта кратковременного содержания (ПКС) бездомных животных в Екатеринбурге. Новиков оценил работу приютов и отметил необходимость дальнейшего движения по этому пути.



Сейчас в Екатеринбурге работа по гуманному регулированию численности безнадзорных животных ведётся в том числе при помощи волонтёров и зоозащитников.



Все отловленные животные при поступлении в ПКС проходят карантинные мероприятия. После заключения ветеринара и кинолога отловленные бродячие собаки проходят обязательные процедуры стерилизации, вакцинации и чипирования. В случае выявления неизлечимого инфекционного заболевания животное подвергается гуманной эвтаназии.



Вот что думает по поводу бродячих животных руководитель благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна Вайман: «Одним строительством питомников мы не решим проблему бродячих собак, необходимо учить людей правильному отношению к животным. Причиной такого количества бездомных животных являются безответственные люди, которые выбрасывают на улицу своих питомцев, когда те становятся им не нужны». Председатель комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов пообещал, что предложения зоозащитников будут учтены.



Сейчас в пункте содержания животных, который располагается в центре Екатеринбурга, одновременно находятся до 140 собак. Ежегодно только Екатеринбургу на эти цели выделяется 35 млн руб. Здоровых животных чаще всего берут семьи, либо их передают в частные питомники.



Фото: theins.ru