ЧМ-2018: режим оперативной готовности

18:37 | 15.03.2018

В Екатеринбурге прошло заседание регионального оргкомитета ЧМ-2018. В нём приняли участие губернатор Евгений Куйвашев и заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.



На собрании замглавы Минспорта РФ от лица вице-премьера РФ Виталия Мутко и министра спорта России Павла Колобкова поблагодарил Евгения Куйвашева и всю команду оргкомитета ЧМ-2018 за работу, проделанную в последние годы.



Куйвашев в свою очередь напомнил, что до старта главных матчей осталось менее ста дней, поэтому сейчас нельзя расслабляться. Также Евгений Куйвашев отметил, что для организаторов «наступает период операционной готовности».





Фото:oblgazeta.ru