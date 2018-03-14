На Урале торговец контрафактом пытался дать взятку полицейскому

18:22 | 15.03.2018

В Кушве возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, который пытался дать взятку сотруднику полиции. Стражи порядка проводили проверочную закупку у бизнесмена, который торговал спортивными товарами с незаконно используемым известным брендом. После проведения оперативных мероприятий продукция с признаками контрафакта была изъята.



Предприниматель, не желая, чтобы в отношении него составлялся административный протокол, в салоне служебного автомобиля передал сотруднику ОВД 20 000 рублей, но лейтенант отказался принять предложенную ему взятку и сообщил в дежурную часть о преступлении.



По данному факту региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки. Мужчине грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.