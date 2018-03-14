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17:09 | 15.03.2018
В Свердловской области стартовала подготовка к весеннему паводку
Как сообщает заместитель начальника Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Сердюк, обычно половодье на реках юга Свердловской области начинается с 1 по 6 апреля и достигает своего максимума с 11 по 18 апреля.
Эксперты считают, что эта весна обещает будет спокойной: запасы воды в снежных покровах не превышают норму, а увлажнённость почвы на территории региона не отличается от средних многолетних показателей.
Однако противопаводковая комиссия будет еженедельно проводить свои совещания. Это требуется для того, чтобы держать под постоянным контролем ситуацию на водоёмах и реках региона.
Фото: vseznaika.org
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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