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17:09 | 15.03.2018

Минстрой установил для Свердловской области среднюю стоимость социального «квадрата»

Министерство строительства и ЖКХ России утвердило показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на второй квартал 2018 года для регионов страны. Согласно документу, в Свердловской области рыночная цена определена в размере 43 тысячи 838 рублей. У соседей в Тюменской области 43 тыс. 049 руб, в Курганской области 30 тысяч 664 рубля.

Если брать в целом по России, то самые высокие среднерыночные цены в Москве – 91 тысяча 670 рублей, Санкт-Петербурге (67 тыс. 221 руб.) и Сахалинской области (62 тыс. 951 руб.). Самые низкие – в республике Адыгея (28 тыс. 079 руб.), Кабардино-Балкарской республике (28 тыс. 381 руб.) и Калмыкии (28 тыс. 473 руб.)

По словам заместителя генерального директора компании «AVS Девелопмент» Анастасии Дударевой, утвержденные Минстроем нормативы используются для расчета размеров социальных выплат для определенных категорий граждан, которым предоставляются средства на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджета.

«Утвержденные нормативы ближе к нижней границе рыночных цен, то есть утвержденная для Свердловской области цифра, безусловно, меньше, чем средняя цена по Екатеринбургу, – Но это не значит, что екатеринбуржцы и жители области будут получать льготы и компенсации в одинаковом размере, поскольку при утверждении их размера на региональном уровне применяются территориальные коэффициенты».

© «Вечерние Ведомости»

 


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