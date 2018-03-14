Бывший глава Октябрьского района теперь будет занимать важную должность в Екатеринбургском метрополитене

16:49 | 15.03.2018

Бывший глава Октябрьского района Александр Мирошник теперь вступил в должность заместителя директора Екатеринбургского метрополитена.



До этого Мирошник занимал должность заместителя гендиректора Уралтрансмаша, куда устроился в феврале 2017 года.



В администрации города заявляют, что руководитель с большим опытом может стать хорошим кадровым приобретением для метрополитена.



Напомним, Мирошника судили за махинации, когда он возглавлял ЕМУП «ТТУ». Он подписал договор о покупке вагонов общей стоимостью 18 млн рублей, хотя была возможность приобрести товар за 3 млн рублей. Мирошника приговорили к колонии-поселению, но тут же отпустили, поскольку он попал под амнистию. После возбуждения уголовного дела Мирошник стал руководителем Октябрьского района. С этой должности он был уволен из-за неоднократных требований прокуратуры расторгнуть трудовой договор с судимым чиновником.





Фото: glavny.tv