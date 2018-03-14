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16:24 | 15.03.2018

«Уралэнергомонтаж» заставили выплатить 175 млн зарплатных долгов

Прокуратура Березовского направила в суд 38 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. В итоге, как сообщает пресс-служба ведомства, предприятие полностью погасило зарплатные долги на сумму более 175,3 млн рублей.

Долг копился с января по март 2018 года, трудится свыше 1,7 тыс. работников. «Задолженность сформировалась по 7 монтажным управлениям, которые осуществляют свою деятельность на территории Свердловской области, Пермского края и Республики Башкортостан», — уточняет пресс-служба.

В феврале 2018 года по постановлениям прокуратуры к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) привлечены 4 должностных лица АО ПО «Уралэнергомонтаж», которым назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Фото: atomic-energy.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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