«Уралэнергомонтаж» заставили выплатить 175 млн зарплатных долгов

16:24 | 15.03.2018

Прокуратура Березовского направила в суд 38 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. В итоге, как сообщает пресс-служба ведомства, предприятие полностью погасило зарплатные долги на сумму более 175,3 млн рублей.



Долг копился с января по март 2018 года, трудится свыше 1,7 тыс. работников. «Задолженность сформировалась по 7 монтажным управлениям, которые осуществляют свою деятельность на территории Свердловской области, Пермского края и Республики Башкортостан», — уточняет пресс-служба.



В феврале 2018 года по постановлениям прокуратуры к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) привлечены 4 должностных лица АО ПО «Уралэнергомонтаж», которым назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.



Фото: atomic-energy.ru