В парке Маяковского пройдет конкурс на лучшую временную скульптуру к чемпионату мира по футболу — 2018

16:12 | 15.03.2018

В преддверии чемпиона мира по футболу Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского запустил конкурс проектов временных фигур. Авторов лучших идей ждут награды.



По эскизам победителей в художественной мастерской парка сделают скульптуры и установят их на территории ЕЦПКиО на период проведения мундиаля.



К работам предъявляются следующие требования: проект должен соответствовать тематике «Чемпионат мира по футболу 2018» и предполагать изготовление фигуры из пенопласта, дерева, соломы, фанеры и ткани.



Эскизы принимаются до 15 апреля 2018 года.



Фото: ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского