Евгений Ройзман обнародовал сведения о своих доходах за 2017 год

15:31 | 15.03.2018

Согласно этим данным, за год мэр получил 2 510 401 рубль 31 копейку. Из них 2 509 651 рубль 81 копейку ему заплатили по основному месту работы, а 749,5 рублей составил доход от вкладов.



Сам Евгений Ройзман комментирует столь низкие доходы следующим образом: «Я не беру взяток, езжу на Toyota Camry, которой 10 лет, не нанимаю охрану, летаю экономом и не хожу через ВИП. Зарплата моя порядка 150 тыс. рублей на руки. Я стараюсь ее отрабатывать».



Также стоит отметить, что за 2016 год он получил 2 млн 530 тыс. рублей, из которых 41 500 рублей мэру принесла научная, творческая и педагогическая деятельность. Выручка от вкладов в банках пополнила его кошелек на 2,5 тыс. рублей. А еще годом ранее глава города задекларировал 4,5 млн рублей.



Фото: ural.aif.ru