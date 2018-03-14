Здание кинотеатра «Темп» на Уралмаше могут признать объектом культурного наследия

15:17 | 15.03.2018

Здание кинотеатра «Темп», построенного в 1932 году на Уралмаше, заявлено для постановки на государственную охрану.



Инициативу по сохранению здания, которое уже много лет является заброшенным и аварийным, выдвинула Ольга Беляева, живущая на Уралмаше. Вместе с коллективом помощников она составила заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.



В своем письме Ольга сообщает следующее: «Кинотеатр «Темп» является первым кинотеатром соцгорода Уралмаш, первым звуковым кинотеатром Екатеринбурга (Свердловска). Построен в начале 1930-х годов в стиле конструктивизма, реконструирован в стиле неоклассики в 1943 году. Кинотеатр «Темп» — важный функциональный и визуальный элемент архитектурно-градостроительного ансамбля соцгорода Уралмаш».



Под этим письмом подписался и известный писатель Юрий Бриль, создавший книгу «Неизвестный Уралмаш».



Сейчас у здания нет даже крыши. Как кинотеатр оно не функционирует уже много лет. В 1990-е годы там открылся магазин, организация «Содружество офицеров Уральского региона», работало кафе «Солдат удачи», летом 2011 года в «Темпе» произошел сильный пожар, после чего кинотеатр лишился крыши, а внутри начал скапливаться мусор.



В 2017 году в СМИ появились новости, что остатки кинотеатра снесут и на его месте построят жилые дома.



Фото: upn.ru