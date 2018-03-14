Глава МИД РФ: «Господство Запада приходит к концу»

15:07 | 15.03.2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня, 15 марта, заявил, что внешнеполитическая обстановка легче не становится. Причина — в нежелании зарубежных стран признать, что господство Запада приходит к концу. Заявление прозвучало на форуме «Россия — страна возможностей», участников которых Лавров поблагодарил за интерес к внешней политике страны.



Как отметил глава Министерства иностранных дел, Россия хочет со всеми работать честно, с соблюдением баланса интересов.



«Мы хотим обсуждать любые наши проблемы, но делать это с уважением», — сказал Сергей Лавров.



В отличие от Америки, говорит министр, Россия готова общаться напрямую с нужными людьми: «Так делают джентльмены».



Также он прокомментировал вопрос о том, может ли женщина стать президентом Российской Федерации. По мнению Лаврова, это возможно, главное — качества кандидата как человека.