Жительница Екатеринбурга лишилась дорогого внедорожника из-за долгов за коммунальные услуги

15:06 | 15.03.2018

Как передаёт пресс-служба УФССП России по Свердловской области, долг женщины достиг 130 000 рублей. Из-за этого у нее забрали автомобиль Range Rover Evoque.



В отъеме имущества участвовали судебные приставы.



Ранее должницу ограничили в праве выезда за пределы России и вынесли запрет на регистрационные действия в отношении её автомобиля. Однако эти действия оказались неэффективными.



Приставы отыскали стоянку, где находился Range Rover Evoque, и арестовали автомобиль.



Машину передали на ответственное хранение управляющей компании. Если в установленный законом срок хозяйка иномарки не вернёт долг, автомобиль выставят на торги.



Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области