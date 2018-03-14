В честь недостроенной телебашни в конце марта откроют выставку

12:49 | 15.03.2018

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 30 марта откроется выставка о недостроенной телебашне в Екатеринбурге.



На выставке можно будет увидеть проекты реконструкции башни: как конкурсные, так и внеконкурсные, а также варианты развития территории вокруг неё. Выставку дополнят фотографии и рисунки знаменитого недостроя, мнения экспертов и обычных горожан.



Главным объектом станет макет телебашни высотой около 4 метров и прилегающей территории.



Кроме этого, 31 марта в музее пройдет конференция «Городской диалог: телебашня и городские стратегии». На мероприятии будет обсуждаться градостроительная стратегия города, в частности участка территории недостроенной башни.



Фото:tass.ru