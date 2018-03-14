Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 марта 2018 года

12:48 | 15.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 14.03.2018г. до 08:00 15.03.2018г. За минувшие сутки зарегистрировано 159 преступлений, по горячим следам раскрыто 102. Из них 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 10 грабежей, 3 угона, 58 краж, из них 4 квартирных, 25 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 18 сбытов.



За минувшие дежурные сутки произошло 4 ДТП, в которых 2 человека погибли, ещё 2 человека получили травмы различной степени тяжести.



За прошедшие сутки на территории состоялось 5 мероприятий, в которых приняли участие 420 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 26 сотрудников органов внутренних дел, 4 работника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области