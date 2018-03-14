В Екатеринбурге таможенники задержали мужчину с сюрикеном в чемодане

12:34 | 15.03.2018

Прилетевший из Турции мужчина попытался пройти таможню аэропорта Кольцово с сюрикеном в сумке.



Таможенники аэропорта задержали пассажира, который незаконно перевозил из-за границы холодное оружие. Уралец пояснил, что увлекается культурой японских воинов, а клинок купил в Турции в качестве сувенира. Оказалось, что мужчина незнаком с таможенными правилами и не знал, что на такого рода сувениры необходимо иметь разрешение и соответствующую таможенную декларацию.



Сейчас на мужчину составлено два административных протокола по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товара и по ст. 16.3 КоАП РФ за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС. А сам сюрикен находится на экспертизе. Если предмет окажется действительно холодным оружием, то любителю японской культуры грозит штраф.



Сюрикен — метательный клинок с выступающими острыми концами. Такие клинки были популярны среди ниндзя, их использовали для внезапной атаки противника.



Таможенная служба также добавила, что люди часто принимают сюрикены, охотничьи ружья, кастеты за сувениры. Следует помнить, что при перевозке через таможню Евразийского экономического союза подобные товары подлежат обязательному таможенному декларированию. В противном случае они будут отправлены на экспертизу.



Фото: пресс-служба Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина