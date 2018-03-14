Делегация ФИФА приедет в Екатеринбург в начале следующей недели

12:16 | 15.03.2018

Стала известна точная дата, когда Екатеринбург должен блестеть от чистоты. И это не 1 мая, к которому обычно службы благоустройства отмывают уральскую столицу от весенней грязи. На следующей неделе, 20 марта, ожидается визит в Екатеринбург международной делегации – эксперты ФИФА проверят готовность «Екатеринбург Арены», на которой пройдут матчи предстоящего чемпионата мира.



Всего ревизорам предстоит проверить шесть стадионов по всей России, но, как сообщили в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018», «Екатеринбург Арена» значится первой в списке посещений.



«В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ», — уточнили в пресс-службе.



Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.



Фото: fc-ural.ru