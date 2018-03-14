Забор на берегу Шарташа снесли по суду

11:38 | 15.03.2018

Свердловская природоохранная прокуратура добилась через суд сноса забора на берегу Шарташа, пишет пресс-служба ведомства. Поводом для разбирательства стали обращения граждан: на улице отдыха был обнаружен огороженный участок, забор на котором был доведен до воды.



Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил требования прокуратуры по сносу забора.