На Юго-Западе ночью эвакуировали 15 человек

10:38 | 15.03.2018

Этой ночью, около пяти часов, в одном из домов на Бардина в Екатеринбурге загорелась квартира. С помощью маски-самоспасателя пожарные эвакуировали из дома 15 человек, в том числе четырех детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.