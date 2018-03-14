Евгений Куйвашев подвел итоги работы по решению проблем обманутых дольщиков Свердловской области

09:40 | 15.03.2018

Как сообщает департамент информационной политики области, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги работы и одобрил план, разработанный координационной комиссией по защите прав дольщиков и решению проблем с несколькими долгостроями в Екатеринбурге.



Благодаря работе комиссии в 2017 году сдано 5 проблемных домов, 840 уральцев получили долгожданные квартиры. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, это один из домов жилого комплекса «Березки» в Березовском, дом по Удовенко, 25, в Нижнем Тагиле и три дома в Екатеринбурге — по улице Червонная, 19, 1-й блок таунхаусов ЖК «Западный» и 25-этажный жилой дом по улице Академика Постовского, 6.



Тем не менее в Свердловской области осталось 16 проблемных площадок, на которых возводится 21 многоквартирный дом. Количество пострадавших граждан составляет 3387 человек. В нынешнем году планируется завершить строительство 16 домов. Так, в самое ближайшее время ожидается сдача еще одного дома в ЖК «Березки» и двух блоков таунхаусов ЖК «Западный».



Специалистами областного министерства строительства и других профильных ведомств подготовлена «дорожная карта» по освоению земельных участков под строительство домов ЖСК «Здоровье» и ЖСК «Наш дом». В скором времени документ со всеми необходимыми согласованиями будет представлен руководителям этих кооперативов.



Для достройки «Кольцовского дворика» подготовлено новое решение — строительство планируется поручить Свердловскому агентству ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). Для оценки и понимания глубины проблемы с этим долгостроем министерство строительства привлекло опытную команду компании «Форум-групп», которая уже имеет опыт завершения строительства проблемных объектов. После обследования «Кольцовского дворика» специалистами была составлена дефектная ведомость, произведён подсчёт остаточной стоимости объекта и стоимости завершения строительства. Именно на основании выводов специалистов участники координационной комиссии по защите прав дольщиков и приняли решение поручить строительство этого проблемного объекта САИЖК. Помимо того, будет проработана возможность обмена прав требований дольщиков «Кольцовского дворика» на аналогичные квартиры в доме по Рощинской, 44, принадлежащие САИЖК.



Также губернатор поручил главе областного Минстроя Михаилу Волкову подготовить совместно с директором САИЖК Александром Комаровым план по возобновлению строительно-монтажных работ на площадке по улице Ракетной.



В завершение совещания Евгений Куйвашев выразил благодарность всем участникам напряженной работы по восстановлению имущественных прав граждан, в том числе активно сотрудничающим с комиссией застройщикам, правоохранительным и надзорным органам, профильным ведомствам.



Фото: obltv.ru