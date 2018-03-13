Свердловские оборонщики получили одобрение губернатора в связи с успехами в развитии производства высокотехнологичной продукции

22:30 | 14.03.2018

Губернатор Евгений Куйвашев отметил успехи уральских предприятий оборонно-промышленного комплекса в развитии производства высокотехнологичной гражданской продукции. Ее доля в общем объеме выпуска практически достигла 30%. Об этом глава региона заявил 14 марта на общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.



По словам губернатора, предприятия региона принимают активное участие в производстве высокоточного оружия, о котором Президент России говорил в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию. Вместе с тем хочу особо отметить успехи оборонщиков в развитии производства высокотехнологичной гражданской продукции. Ее уровень в общем объеме практически достиг 30 процентов.



Также Евгений Куйвашев отметил, что «Уралвагонзавод» освоил выпуск вагонов-хопперов для перевозки горячего агломерата, на ЗиКе начато серийное производство новых образцов коммунальной техники. Институт реакторных материалов реализует проект по созданию препаратов для ядерной медицины. Также реализован ряд других проектов. При этом темпы, набранные предприятиями ОПК в этом направлении работы, сбавлять нельзя: в соответствии с поручением Президента России к 2030 году доля гражданской продукции должна быть доведена не менее чем до 50%.



Фото: rostec.ru