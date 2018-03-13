Новости дня
22:30 | 14.03.2018
Свердловские оборонщики получили одобрение губернатора в связи с успехами в развитии производства высокотехнологичной продукции
По словам губернатора, предприятия региона принимают активное участие в производстве высокоточного оружия, о котором Президент России говорил в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию. Вместе с тем хочу особо отметить успехи оборонщиков в развитии производства высокотехнологичной гражданской продукции. Ее уровень в общем объеме практически достиг 30 процентов.
Также Евгений Куйвашев отметил, что «Уралвагонзавод» освоил выпуск вагонов-хопперов для перевозки горячего агломерата, на ЗиКе начато серийное производство новых образцов коммунальной техники. Институт реакторных материалов реализует проект по созданию препаратов для ядерной медицины. Также реализован ряд других проектов. При этом темпы, набранные предприятиями ОПК в этом направлении работы, сбавлять нельзя: в соответствии с поручением Президента России к 2030 году доля гражданской продукции должна быть доведена не менее чем до 50%.
Фото: rostec.ru
Анастасия Ахматова © «Вечерние Ведомости»
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14.03.2018
22:30 | 14.03.2018
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