Евгений Куйвашев одобрил план работы комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков

22:00 | 14.03.2018

Благодаря работе областной координационной комиссии по защите прав дольщиков в 2017 году сдано 5 долгостроев и 840 уральцев получили долгожданные квартиры.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги работы координационной комиссии за прошлый год и обсудил планы на 2018 год.



Участники совещания обсудили «дорожную карту» по освоению земельных участков для жилищных кооперативов «Здоровье» и «Наш дом». Также был рассмотрен новый подход к достройке жилого комплекса «Кольцовский дворик».



Евгений Куйвашев напомнил о словах президента России о том, что перекладывать финансовые риски по строительству жилья на плечи граждан недопустимо. «Президент поставил задачу обеспечить своевременное решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Для решения этой задачи в Свердловской области создана межведомственная координационная комиссия, на которую возложена миссия по завершению строительства проблемных объектов», — подчеркнул глава региона.



На заседании отметили, что в «дорожной карте» Свердловской области осталось 16 площадок, на которых возводится 21 многоквартирный дом. Количество пострадавших граждан составляет 3387 человек. В нынешнем году планируется завершить строительство 16 домов. В ближайшее время ожидается сдача дома в ЖК «Березки» и двух блоков таунхаусов ЖК «Западный».



После совещания Евгений Куйвашев поблагодарил всех участников напряженной работы по восстановлению имущественных прав граждан: застройщиков, активно сотрудничающих с комиссией, правоохранительные и надзорные органы, профильные ведомства.



Фото: gubernator96.ru