Никита Михалков заявил о вреде Интернета для россиян

19:22 | 14.03.2018

Российский кинорежиссер Никита Михалков заявил о том, что Интернет «отупляет». По его мнению, Всемирная паутина выдает на запрос нужные ответы, которые принимаются как данность, хотя в некоторых случаях это далеко не так. С развитием Интернета, считает Михалков, люди стали меньше ценить настоящие книги. Такое заявление прозвучало сегодня, 14 марта, на форуме «Россия — страна возможностей» в Москве, где Михалков прочел лекцию «О стране с любовью».



Поговорил Михалков и на другие темы. Так, по его словам, «комфортность сегодняшнего мира лишает нас необходимости воспитывать в себе иммунитет», а Россия является единственным мостом между Западом и Востоком. Также он выразил мнение относительно толерантности в Европе, которая «продает свои интересы, теряет свою культуру».



«Невозможно существовать только малой родиной, не ощущая масштаб великой страны, которая хочет жить своей жизнью. Мы все равно народ, страна, в которой жил Толстой, Достоевский, Пушкин, и даже если мы их не знаем, мы все равно корнями с ними связаны», — отметил Никита Михалков.