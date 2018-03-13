Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 презентовали в Кувейте

19:00 | 14.03.2018

Делегация Заявочного комитета ЭКСПО-2025 представила в Эль-Кувейте заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки. Российскую миссию во главе с генеральным директором комитета Светланой Сагайдак приняли в министерстве промышленности, МИД и министерстве информации эмирата.



«Когда делегаты, входящие в Международное бюро выставок, принимают решение, за какую страну проголосовать, они в первую очередь обдумывают, сможет ли эта страна хорошо провести такое масштабное мероприятие, как Всемирная выставка. Россия уже не раз доказывала, что может. И я уверен, что ближайший мундиаль только подтвердит это», — отметил министр промышленности и торговли Кувейта Халед Ар-Раудан.



По словам заместителя министра иностранных дел Кувейта Амаль Хамад, идея создания на месте проведения ЭКСПО «умного города» (smart city) сильно перекликается со стратегией развития Кувейта до 2035 года. «Россия поступила очень умно, во-первых, потому, что выбрала такую актуальную для всех без исключения стран тему, во-вторых, что столь ответственный проект доверили вести женщине», — сообщила Амаль Хамад. Также она отметила, что Россия еще ни разу не проводила Всемирную выставку, а поэтому Екатеринбург имеет все шансы на победу.



Глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак отметила, что в странах ближневосточного региона Россия воспринимается «как очень серьезный партнер, с которым хотят налаживать отношения».



«Масштабы наших планов в рамках ЭКСПО вызывают неподдельное уважение со стороны руководства принимающих государств. Всегда возникает много вопросов относительно технологий, которые будут использованы при создании «умного города», о том, какое наследие мы планируем оставить после выставки», — комментирует Светлана Сагайдак. Она отмечает, что, независимо от того, пройдет ЭКСПО-2025 в России или нет, мировой интерес к стране и Екатеринбургу будет повышен, в том числе это поспособствует и развитию туризма.



Ранее заявка России была презентована на Ближнем Востоке. Представители Заявочного комитета посетили Саудовскую Аравию, Бахрейн, Иорданию, Иран и другие страны.



Напомним, что на право проведения выставки также претендуют Баку и Осака. Париж от своей заявки отказался.



Фото: Заявочный комитет ЭКСПО-2025