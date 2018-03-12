В аэропорту Кольцово прошла облава на таксистов, работающих без лицензии

18:25 | 14.03.2018

Госавтоинспекция провела мероприятие по отлову таксистов-нелегалов сегодня. Облава проводилась совместно с Минтрансом Свердловской области, Федеральной службой судебных приставов и Федеральной налоговой службой. Проверяющие искали нелегальных перевозчиков и проверяли, как выполняют законы официальные парки.



В результате было проверено 100 автомобилей за 4 часа мероприятия. Сотрудники Госавтоинспекции поймали пятерых нелегалов.



«В результате проверки выявлено 17 фактов перевозки пассажиров с нарушением установленных требований, — сообщили в ГИБДД города. — В 5 случаях была выявлена незаконная установка опознавательной символики легкового такси, у 8 такси нашли такие технические неисправности, как незаконная установка газобаллонного оборудования и установка на одну автомашину шин с разным рисунком протектора. Также зафиксированы нарушения правил ведения путевой документации. За допущенные нарушения все водители привлечены к административной ответственности».





Отметим, что данные мероприятия проходят систематически. В течение этого года было проведено 4 рейда по отлову таксистов, осуществляющих перевозку без лицензии. За время работы патрулей было поймано 58 водителей, нарушающих правила перевозки, и 15 нелегальных таксистов. Первый рейд был проведен вскоре после того, как таксист, работавший 20 часов подряд, сбил пешехода.



Фото: minval.az