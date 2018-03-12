Юрий Дудь стал новым рекламным лицом ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» в Екатеринбурге

18:15 | 14.03.2018

В Екатеринбург приехал интернет-журналист и главред Sports.ru Юрий Дудь. Очевидцы заметили его в «Гринвиче» со съемочной группой.



Илья Клюжин, официальный представитель «Общества Малышева, 73», рассказал, что готовится рекламная кампания «Гринвича», «Пассажа», «Гиперболы» и кинотеатров, звездой которой станет Юрий Дудь.



— Она будет на YouTube, на ТВ плюс «наружка», — отметил он. — Сюжет очень простой: Юрий Дудь обращается напрямую к зрителю и говорит, почему это классные торговые центры, хорошие магазины и кинотеатры.



Отмечается, что рекламная кампания продлится до конца года. В ее рамках будет снято много сюжетов на разнообразные темы.



Фото: Teleprogramma.pro