Депутат думы Среднеуральска выиграла очередную битву с мэрией города

17:11 | 14.03.2018

Депутат городской думы Среднеуральска, политический оппонент главы муниципалитета Наталья Коробицына сегодня, 14 марта, в Свердловском областном суде смогла доказать свою невиновность по двум административным делам, возбужденным в отношении нее как директора МБУ «Архитектура» (была незаконно уволена в апреле 2017 года).



Постановлением начальника управления контроля в сфере закупок Министерства финансов Свердловской области Коробицына была признана виновной по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — якобы она нарушила законодательство о контрактной системе в сфере закупок. Общая сумма штрафов составила 35 тысяч рублей.



Поводом для направления информации в правительство послужили акты проверки финансового управления администрации ГО Среднеуральск.



В январе 2018 года Верхнепышминский городской суд признал выводы Минфина правомерными, оставив без изменения административные наказания. Наталья Коробицына подала апелляцию на решения нижестоящей инстанции и сегодня в Свердловском областном суде одержала победу. Таким образом, суд доказал, что административное дело несостоятельно и полностью подлежит отмене, а доказательства, представленные специалистами финансового органа мэрии, не нашли своего реального подтверждения.



Напомним, что в августе 2017 года суд также поставил точку в трудовом споре между Натальей Коробицыной и администрацией городского округа. Двенадцатого апреля этого года Коробицына, поработав в должности директора МБУ «Архитектура» около четырех месяцев, была уволена по статье в связи с утратой доверия. Суд встал на сторону женщины, посчитав действия администрации неправомерными.



Наталья Коробицына в исковом заявлении просила уволить её по собственному желанию и компенсировать вынужденные прогулы, а также взыскать причиненный моральный ущерб. Суд требования удовлетворил, обязав администрацию городского округа Среднеуральск изменить запись в трудовой книжке (датой увольнения при этом будет являться дата изготовления судебного акта), выплатить более 170 тысяч рублей за вынужденные прогулы и пять тысяч рублей за моральный ущерб.