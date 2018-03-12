У депутата гордумы Екатеринбурга проблемы с Генпрокуратурой

16:49 | 14.03.2018

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв ополчился против депутата городской думы Екатеринбурга, директора некоммерческого партнерства «Уралэнергостройкомплекс» Игоря Плаксина. Недовольство силовика вызвала ситуация, связанная с соблюдением прав дольщиков, вложившихся в строительство многоквартирных домов, заказчиком возведения которых являлась организация народного избранника.



В результате затягивания сроков ввода домов в эксплуатацию были нарушены интересы свыше 900 пайщиков ЖСК «Новый Уктус» и «Первый Николаевский», которые неоднократно выходили на протестные митинги в центре уральской столицы, что свидетельствует об обострении социальной напряженности, уверены в ведомстве.



В связи с этим Юрий Пономарёв поручил Управлению Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе совместно с прокуратурой Свердловской области организовать проведение комплекса надзорных мероприятий с привлечением правоохранительных структур, а при необходимости — дать уголовно-правовую оценку действиям Игоря Плаксина.



Учитывая, что после заявлений и требований Юрия Пономарева силовые структуры начинают «копать» до тех пор, пока не «наскребут» на уголовное дело (как правило), позиции Плаксина кажутся более чем скользкими.



Фото: http://www.egd.ru