Сергей Собянин заявил, что многое в стране — это заслуга Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 14 марта, на форуме «Россия — страна возможностей» позволил себе несколько смелых выражений. По его словам, кризис не стал помехой для развития Москвы, которая, по его мнению, является локомотивом экономики России. Более того, как отметил Собянин, столица РФ — это генератор рабочих мест в стране, и многое в стране — это заслуга Москвы.«Москва — это город для людей», — сказал Собянин, добавив, что она не конкурирует с другими городами России, а уровень здравоохранения здесь как в Париже и Лондоне.Более того, как выяснилось, каждый десятый российский пенсионер получает пенсии за счет отчислений москвичей и каждый человек, который приходит в нашей стране в больницу, получает медицинскую помощь также за счет отчислений москвичей. Сергей Собянин также выразил мысль, что если «не будет развиваться Центральный округ — не будет развиваться и Дальний Восток».