Мэр Москвы назвал слагаемые комфортного мегаполиса

Глава Москвы Сергей Собянин, выступая сегодня перед участниками форума «Россия — страна возможностей», назвал характеристики, которыми должен обладать комфортный и конкурентоспособный, по его мнению, мегаполис. В числе них — удобный транспорт, качественное здравоохранение, комфортная городская среда, благоприятные условия для бизнеса, качественное образование, чистый воздух, досуг и культура, доступный спорт и комфортное жилье.Он отметил, что проживание в городе выбирают все больше жителей, и не только России, такая тенденция прослеживается по всему миру. Если еще в 2000 году городское население планеты Земля составляло 2,8 миллиарда человек (46 %), то уже в 2015 году — 3,9 млрд (54 %), а в 2030 году, по прогнозам, составит 5,1 млрд (60 %).