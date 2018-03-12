Задержан грабитель, зарезавший охранника «Пятерочки» за бутылку в Екатеринбурге

15:15 | 14.03.2018

ЧП произошло 12 марта, около 19:30, в магазине на Луначарского. Покупатель пытался украсть из зала бутылку спиртного, был остановлен охранником и ударил сотрудника магазина ножом в живот.



Пострадавший был госпитализирован, его жизнь вне опасности. Задержанный оказался рецидивистом, в настоящее время проверяется его причастность к другим преступлениям. За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы.