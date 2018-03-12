36 % екатеринбуржцев занимаются физкультурой и спортом

14:39 | 14.03.2018

Глава Управления по развитию физкультуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга Людмила Фитина выступила на коллегии мэрии с докладом по итогам развития физкультуры и спорта в уральской столице в 2017 году. Как сообщает пресс-служба мэрии, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, выросла на 2 % — до 36 %.



До 22,9 % возросла доля детей и подростков, занимающихся спортом в секциях, возросло и количество специалистов физической культуры и спорта в спортивных организациях всех форм собственности. По итогам 2017 года их уже 4 553 человека.