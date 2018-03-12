В Екатеринбург приедет легендарный музыкант Эмир Кустурица

14:33 | 14.03.2018

В рамках «Уральской ночи музыки 2018» планируется выступление легендарного режиссера и музыканта с Балкан Эмира Кустурицы. Он примет участие в работе «этнической» площадки у Главпочтамта.



Также в фестивале примет участие Иван Дорн, который споет для выпускников УрФУ.