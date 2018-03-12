В екатеринбургском зоопарке проснулись первые медведи

13:05 | 14.03.2018

В екатеринбургском зоопарке вышли из спячки белокоготный медведь Карат и гималайский медведь Гай, сообщили в пресс-службе зоопарка.



«После сна медведям обычно требуется время, чтобы перестроить пищеварительную систему на новый режим. В этот период им не рекомендуется тяжёлая жирная пища, так как в природе они едят в это время только растительные корма. В зоопарке сейчас в их рацион входят яблоки, огурцы и хлеб», — рассказали служители зоопарка.