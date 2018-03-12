Заместитель МЭР РФ «приятно удивлен» бизнес-климатом на Среднем Урале

11:09 | 14.03.2018

Заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов дал высокую оценку бизнес-климату Свердловской области в ходе рабочей поездки на Средний Урал, сообщает департамент информполитики губернатора.



«Сейчас Правительство Российской Федерации много делает для развития малого и среднего предпринимательства. Но мы понимаем, что существующие меры поддержки должны соответствовать вызовам времени и текущему моменту. Исходя из этого, нами принято решение провести анализ всех мер поддержки, которые оказываются на федеральном и региональном уровне. Я был приятно удивлён теми достижениями в области поддержки предпринимательства, которые команда губернатора Свердловской области реализует на территории региона. Достигнутые результаты позволяют нам транслировать опыт вашего региона на другие субъекты РФ», — отметил Азер Талыбов.



В рамках рабочей поездки заместитель министра экономического развития РФ посетил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, площадку перспективной второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина», встретился с представителями бизнес-сообщества и органов власти.