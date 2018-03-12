Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 марта 2018 года

10:43 | 14.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 13.03.2018 до 08:00 14.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 164 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 115 противоправных деяний. Из них: два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно изнасилование, одно разбойное нападение, грабеж, 19 краж чужого имущества, в том числе одна квартирная, три факта незаконного завладения автотранспортом, три факта мошенничества, восемь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе четыре сбыта.



За минувшие дежурные сутки произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб, еще четверо, включая одного ребенка, пострадали.



За прошедшие сутки на территории области состоялось 10 мероприятий, в которых приняли участие порядка 5000 человек. Для охраны общественного порядка задействовались 12 сотрудников полиции, четыре представителя частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области