Сотрудники свердловского МЧС помогли застрявшему в лесу рыбаку

10:38 | 14.03.2018

В Свердловской области сотрудники МЧС пришли на помощь рыбаку, который застрял на своей легковушке в глубокой снежной колее на лесной дороге. Мужчина отправился на рыбалку на реку Пышму в районе поселка Сарапулка под Березовским (район так называемого «Горбатого моста» и становских разрезов).



Съехав с асфальтированной дороги, рыболов-любитель успел проехать буквально 300 метров — автомобиль стащило в глубокую колею. Больше часа автолюбитель пытался выбраться из снежного плена, но даже попытки откопать автомобиль с помощью припасённой на такой случай лопаты не увенчались успехом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Убедившись, что своими силами мне не справиться, я отправился пешком на трассу, за помощью. К сожалению, все мои попытки остановить проходимый полноприводный автомобиль ни к чему не привели. Люди проезжали мимо. Пока на мои призывы о помощи не остановился автомобиль УАЗ с символикой МЧС России», — рассказал Михаил.



Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области возвращались с патрулирования окрестных водоёмов в целях выявления мест несанкционированного выезда транспорта на лёд. Остановившись и выслушав автолюбителя, вместе с ним они отправились вызволять из беды его транспорт. На спасение легковушки спасателям на внедорожнике потребовалось менее получаса.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области