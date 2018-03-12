В Невьянске завод оштрафовали за загрязнение воздуха

10:36 | 14.03.2018

Невьянская горпрокуратура оштрафовала компанию «АМЗ-Техноген» (производство стройматериалов) на 182 тысячи рублей за выброс экологически вредных веществ в атмосферу, сообщает пресс-служба ведомства.



Источниками загрязнения оказались асфальтосмесительные установки.



«В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении директора предприятия и юридического лица возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения), ч. 1 ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства). По постановлениям прокуратуры на юридическое и должностное лицо наложены штрафы на общую сумму 182 тыс. рублей», — указано в официальном сообщении.



Начальник участка и ответственный за данное направление инженер привлечены к дисциплинарной ответственности, также предприятие направило в Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу необходимый пакет документов для утверждения проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и получения специального разрешения на выброс.