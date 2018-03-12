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09:42 | 14.03.2018

На Пермском тракте «Ауди» сбила пешехода

ЧП произошло около 3:00 14 марта на 309-м км тракта Пермь — Екатеринбург. По предварительной информации, пешеход шел по обочине навстречу движению и начал переходить трассу в неположенном месте, когда его сбил водитель на «Ауди А4». Пешеход скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД отметили тот факт, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Поэтому водитель мог просто его не заметить вовремя.

© «Вечерние Ведомости»

 


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