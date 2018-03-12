На Пермском тракте «Ауди» сбила пешехода

09:42 | 14.03.2018

ЧП произошло около 3:00 14 марта на 309-м км тракта Пермь — Екатеринбург. По предварительной информации, пешеход шел по обочине навстречу движению и начал переходить трассу в неположенном месте, когда его сбил водитель на «Ауди А4». Пешеход скончался на месте.



Сотрудники ГИБДД отметили тот факт, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Поэтому водитель мог просто его не заметить вовремя.