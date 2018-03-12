ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 13 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 13 марта произошло 3 ДТП с пострадавшими, 4 человека получили травмы различной степени тяжести.Так, в 06:45 в Екатеринбурге на улице Солнечной водитель автомобиля «Ситроен» (принадлежит станции скорой медицинской помощи им. Капиноса), двигаясь по дворовой территории вдоль дома задним ходом, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода, двигающегося по дворовой территории попутно движению автомобиля.В 21:10 в Екатеринбурге на улице Щербакова водитель автомобиля ВАЗ-211440 при повороте налево на дворовую территорию не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле-Эпика», который двигался во встречном направлении.В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-211440, молодой человек 2000 года рождения, получил травмы: ЗЧМТ, СГМ, перелом 8-го, 10-го ребер справа, 9-го ребра слева, госпитализирован в ДКМБ № 9. Женщина 1988 года рождения, пассажир автомобиля ВАЗ-211440, получила ТЧМТ, впала в кому, госпитализирована в ГКБ № 24.В 23:00 на 102-м км автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда водитель автомобиля «Дэу-Нексия» допустил наезд на пешехода, двигающегося по проезжей части дороги в попутном направлении.В результате ДТП женщина 1995 года рождения, пешеход, получила травмы: ЗЧМТ, перелом обеих голеней, перелом бедра слева, госпитализирована в ЦГБ г. Ирбит.Водителей в нетрезвом состоянии — 25Выезд на полосу встречного движения — 60Непредоставление преимущества пешеходам — 313Нарушения водителями маршрутного транспорта — 69Детские удерживающие устройства — 90Ремни безопасности — 813Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.