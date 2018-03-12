На Объездной в Екатеринбурге произошла перестрелка

21:42 | 13.03.2018

Конфликт двух водителей произошёл сегодня на Объездной.



Два водителя не поделили дорогу. Один из них решил запугать противника и показал ему оружие. Однако водитель не испугался и стал догонять обидчика, чтобы снять его на видео. Поняв, что его снимают, мужчина с оружием начал стрелять по преследовавшей его машине. Записи с камеры пострадавший отнес правоохранителям.



Личность водителя в данный момент установлена. Полицейские пытаются отыскать стрелка. Ориентировка на задержание машины передана всем патрульным отрядам.





Фото:youtube.com