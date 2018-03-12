На время чемпионата мира по футболу митинги в Екатеринбурге переместят на окраины города

20:00 | 13.03.2018

Постановление об этом утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документ, в котором прописаны места проведения митингов и шествий на время чемпионата мира по футболу в 2018 году, опубликован на официальном портале правовой информации региона. Для собраний, пикетов и митингов предоставляются места в парке имени Чкалова, Основинском парке и парке Камвольного комбината.



Число участников массовых мероприятий, не связанных с ЧМ-2018, не может превышать 100 человек. Время проведения также будет ограничено - с 14.00 до 16.00. Постановление с новыми правилами проведения митингов и шествий будет действовать с 25 мая по 25 июля 2018 года.



В документе прописано, что порядок организации массовых мероприятий составлен в рамках усиления мер безопасности во время проведения матчей в Екатеринбурге.



Фото: znak.com