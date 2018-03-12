Из-за прорыва трубы пятиэтажка в Нижней Туре превратилась в огромный ледяной сталактит

19:10 | 13.03.2018

В Нижней Туре произошла коммунальная авария. Случился сильный прорыв трубы, из-за которого пострадала одна из городских пятиэтажек, расположенная на улице 20 лет Октября. Из-за этого здание теперь выглядит как огромный сталактит или сосулька.



Дом оброс льдом от крыши до подвала. При этом из окон валит пар, а по стенам бежит кипяток.



Продолжается это уже две недели. Коммунальщики никаких действий не предпринимают.



В администрации Нижней Туры об инциденте знают, но говорят только, что дом признан аварийным.



— Там прорвало трубу, всё выходило наружу, да, там висит большая сосулька, — рассказала председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Мария Кузьмина. — Вчера прорыв устранили, пешеходные переходы почистили, картинка действительно не очень впечатляющая, но мы пока не можем снести этот дом.



Фото: tourister.ru