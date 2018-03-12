За школьниками на Урале установят тотальную «слежку», которая обойдется региону в 28 миллионов

18:58 | 13.03.2018

Речь идет об установке камер видеонаблюдения в пунктах приема ЕГЭ.



Организация видеонаблюдения за пунктами проведения экзамена обойдется Свердловской области в 27,7 миллиона рублей. Такова стартовая цена лота, размещенного на портале госзакупок.



Победитель должен будет обеспечить бесперебойную видеотрансляцию хода экзаменов в 159 пунктах их проведения. Видео и аудио должны записываться и сохраняться на протяжении всей кампании, а также в период обработки КИМов.



В техническом задании прописан регламент устранения неполадок при видеотрансляции. Исправить их во время экзамена нужно будет за 35 минут, между экзаменами — за 2 часа.



Ранее услуги по предоставлению видеонаблюдения предоставлял «Ростелеком». В этом году победителя аукциона определят 3 апреля.



Фото: mgpu.ru