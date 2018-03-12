Роспотребнадзор обнаружил нарушения в питании пациентов ЦГКБ № 6 Екатеринбурга

18:49 | 13.03.2018

Проверку инициировали горожане, которые проходили лечение в этой больнице. Они пожаловались на «пустой суп» и «непонятную массу» вместо хорошей, качественной еды.



На своей страничке в Facebook депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских сообщил, что жалобу на некачественное питание принесли ему в приёмную.



«Утром — каша на воде, в обед — пустой суп, на второе — непонятная масса, ужин — каша на воде. Недостаток в еде покрывается хлебом, который был в неограниченном количестве», — жалуется заявитель.



В результате была проведена проверка совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга», в ходе которой территориальный отдел Роспотребнадзора подтвердил указанные в жалобе факты.



В отношении больницы приняты меры по ч. 2 ст. 6.6, ст. 14.43 КоАП РФ. Также было выдано представление об устранении нарушений.



Фото: ufa1.ru