Евгений Куйвашев назвал фамилию директора Шарташского лесного парка

17:30 | 13.03.2018

Должность директора Шарташского лесного парка займет бизнесмен, представитель «Деловой России» Артур Зиганшин. Решение о его назначении принял сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после проведения собеседования с финалистами открытого конкурса. Вторым финалистом, как сообщалось ранее, был Леонид Гункевич – бывший замглавы администрации Первоуральска.



Всего на участие в конкурсе заявлялись 15 человек. Им предстояло пройти тестирование и защиту презентаций, а затем очное собеседование с главой региона.

После встречи с обоими кандидатами губернатор Евгений Куйвашев принял решение о назначении на пост Артура Зиганшина, с которым будет заключен контракт сроком на один год.



Отметим, что ранее Зиганшин пробовал силы в конкурсе на должность министра инвестиций и развития Свердловской области, но проиграл.



Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области