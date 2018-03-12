17:16 | 13.03.2018

Товарооборот Свердловской области с зарубежными партнерами в 2017 году по сравнению с годом ранее вырос на 10 процентов и составил 10,6 миллиарда долларов, экспорт достиг суммы в 6,9 миллиарда долларов. География внешней торговли насчитывает свыше 130 стран. В первую пятерку вошли США, Китай, Казахстан, Германия, Греция.



На рынки стран СНГ и Евразийского экономического союза Свердловская область увеличила поставки высокотехнологичных товаров на 24 %. Наибольший рост достигнут с Белоруссией — на 50 %, Молдавией — на 43 %, Узбекистаном — на 38 %. В номенклатуре поставок — продукция металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также продовольственные товары и древесина.



Кроме этого, положительная динамика зафиксирована в торговле и с другими странами, в том числе партнерами и традиционными участниками выставки ИННОПРОМ. Так, за прошлый год поставки уральской продукции в Китай выросли почти в 2,5 раза, Германию — на 66 %, Чехию — 64 %, Иран — 65 %, Японию — 37 %. При этом доля несырьевого неэнергетического экспорта превысила 96 %.



По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, в текущем году правительство региона продолжит решать задачи, поставленные губернатором Евгением Куйвашевым по продвижению уральского экспорта на зарубежные рынки.