В Первоуральске после похода к врачу пропала школьница

16:28 | 13.03.2018

В Первоуральске пропала 17-летняя школьница Мария Н., которая еще в обеденное время 2 марта ушла из дома на прием к врачу в городскую больницу № 3, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Ранее школьница уже уходила самовольно из дома, но каждый раз возвращалась. Предположительно, она может находиться на территории Екатеринбурга.



Полиция Первоуральска объявила девушку в розыск. На момент пропажи она была одета в тёмно-синий пуховик, серую шапку, серый шарф, черные брюки и желтые ботинки.



Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят незамедлительно обращаться по линии «02».