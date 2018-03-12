Автомобилистам Екатеринбурга усложнят жизнь новыми дорожными знаками

15:05 | 13.03.2018

Автомобилистам Екатеринбурга запретят парковаться еще на пяти участках городских улиц.



В первом полугодии дорожные службы установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на улице Паровозников от улицы Соликамской до дома № 74 на улице Минометчиков, на проезде от Теплоходного проезда до дома № 23 на улице Автомагистральной, на улице Победы со стороны улицы Народного Фронта за 100 метров перед улицей Бакинских Комиссаров, на проезде вдоль дома № 25 на улице Рощинской и на одном из участков Сибирского тракта.



В Комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга отмечают, что установка знаков связана с многочисленными обращениями горожан. По мнению мэрии, запрет стоянки на указанных участках улиц позволит значительно увеличить их пропускную способность.



Фото: yandex.ru