В Свердловской области стартовала профилактическая операция «Семья без наркотиков»

14:04 | 13.03.2018

На территории Среднего Урала стартовала широкомасштабная профилактическая операция «Семья без наркотиков». По словам пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых, основными задачами этого мероприятия являются выявление фактов раннего семейного неблагополучия, принятие профилактических мер к родителям за употребление наркотиков и спиртного, а также за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.



Акция будет проходить в два этапа. Первый пройдет 14–17 марта включительно, а второй — с 17 по 20 октября.



«Сотрудники полиции планируют осуществить проверки по месту жительства лиц, состоящих на учетах в ПДН. В ходе встреч будут проведены разъяснительные беседы об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, о необходимости пройти обследование и (или) лечение от алкоголизма и наркомании», — отметил полковник Горелых.



Кроме этого, весь личный состав гарнизона ориентирован на выявление рекламы наркотиков и их аналогов.



В полиции предлагают подключиться к акции и обычным свердловчанам. В случае, если кто-то из граждан располагает сведениями о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и кому необходима срочная помощь, о взрослых лицах, вовлекающих подростков в криминал, просьба проинформировать об этом полицию. В ГУ МВД России по Свердловской области функционирует круглосуточный телефон доверия: 8 (343) 358-71-61.