Определены основные направления инвестиционной политики Свердловской области на 2018 год

13:04 | 13.03.2018

На прошедшем заседании коллегии Министерства инвестиций и развития Свердловской области вице-губернатор региона Алексей Орлов поставил задачу сделать инвестиционную политику Свердловской области в 2018 году более эффективной и динамичной. Особое внимание, по словам вице-губернатора, необходимо уделить развитию инвестиционных проектов в моногородах Среднего Урала.



«Считаю необходимым не только усилить работу по привлечению резидентов в индустриальный парк «Богословский» и ТОСЭР «Краснотурьинск», но и активнее работать с проектами других моногородов региона. Например, в Качканаре, Нижней Туре, да и других монопрофильных муниципалитетах, уже есть интересные проекты, которые можно представить в Фонд развития моногородов», — отметил Алексей Орлов.



Напомним, что программа «Пятилетка развития», инициированная губернатором области Евгением Куйвашевым в 2017 году, содержит задачи по развитию всех отраслей экономики, но особая роль в ней отводится развитию предпринимательства и созданию всех необходимых условий для привлечения инвестиций.



«Перед нами стоит амбициозная задача — за пять лет увеличить объем инвестиций в основной капитал в 1,5 раза. Все необходимые условия для решения этой задачи у нас есть», — подытожил первый вице-губернатор.



В ходе заседания было отмечено, что общий объём инвестиций организаций Свердловской области в 2017 году вырос на 4 процента и составил 337,8 миллиарда рублей. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе ежегодно увеличивается в среднем на 2 процента. В планах на 2018 год создать в регионе 1500 новых субъектов, в которых будут работать 6000 человек.



Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в ходе заседания уточнила, что среди задач, стоящих перед инвестиционным ведомством в 2018 году, — разработка и внедрение инвестиционной стратегии региона, внедрение стандарта развития конкуренции, поддержка предпринимательства, развитие второй очереди «Титановой долины» и индустриальных парков. Также немаловажной задачей, по её словам, является подготовка сферы гостеприимства и объектов туристической инфраструктуры к приему гостей мероприятий, которые пройдут в Свердловской области, это и чемпионат мира по футболу, и ИННОПРОМ, и Российско-китайское ЭКСПО, и развитие туристского кластера на горе Белой.



По словам главы инвестиционного ведомства, в 2018 году Министерство инвестиций и развития Свердловской области планирует заключить не менее пяти соглашений на принципах государственно-частного партнерства в сфере образования, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере. Планируется совершенствовать механизм, предусматривающий предоставление земельных участков для реализации инвестиционных проектов в аренду без проведения торгов. Кроме того, в 2018 году будет продолжена работа по формированию инвестиционных предложений Свердловской области с целью привлечения крупных российских и иностранных компаний в приоритетные отрасли промышленности нашего региона.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области